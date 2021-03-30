Общество

Жителей России предостерегли от заграничных поездок

В Европе пик заболеваемости COVID-19, поэтому россиян отпуск в 2021 году безопаснее всего провести в пределах страны. Об этом 1 апреля заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, пишут «Известия».

«В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже пока небезопасно. Так что если говорить о туризме, то отпуск безопаснее провести в России», - приводит РИА Новости его слова. Специалист указал на улучшение эпидемиологической ситуации в России, подчеркнув, что на текущий момент в некоторых регионах страны фиксируется всего по несколько случаев COVID-19.

Также Малеев заявил, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу. По словам эксперта, летом заболеваемость коронавирусом может сократиться до сотен или даже единичных случаев.

Накануне в Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Подчеркивалось, что если россияне не будут соблюдать меры предосторожности, то сезонный осенний подъем заболеваемости «точно гарантирован».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о победе над коронавирусной инфекцией преждевременно, несмотря на зафиксированную в России положительную динамику. Он также призвал граждан соблюдать комплекс ограничений, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза столкнулись с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции.