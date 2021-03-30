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Общество

Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля

01.04.2021 09:04|ПсковКомментариев: 0

В России с 1 апреля проиндексированы на 3,4% пенсии по гособеспечению, включая социальные пенсии. Индексация коснется 3,9 млн граждан. На увеличение пенсий будет выделено 12,8 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает «Росбалт».

Прибавка от индексации составит в зависимости от вида пенсии от 270 до 514 рублей в месяц. В результате средний размер социальной пенсии достигнет 10,2 тыс. рублей, для детей инвалидов — в среднем до 15 тыс. рублей, а инвалидам с детства первой группы — до 15,16 тыс. рублей.

Кроме того, одновременно с этим будут увеличены пенсии участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и некоторых других категорий граждан.

Социальные пенсии выплачиваются тем гражданам РФ, чей трудовой стаж недостаточен для получения пенсии на страховой основе.

Теги: #пенсии #индексация
Источник: Псковская Лента Новостей
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