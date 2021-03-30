Общество

Десантники отработают блокирование базы боевиков на полигоне Струги Красные

В рамках начавшегося третьего этапа полковых тактических учений, личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск проведет рейдовые действия на полигоне Струги Красные. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Гвардейцы-десантники блокируют и уничтожат базы незаконных вооруженных формирований (НВФ), личный состав и командиры отработают слаженность действий при выполнении поставленных учебно-боевых задач в вопросах организации рейда в тылу условного противника, ведения маневренных оборонительных действий во взаимодействии с армейской авиацией. Накануне личный состав совершил многокилометровый марш, в ходе которого колонна гусеничной и колесной техники преодолела расстояние более 130 км.

Всего в тактическом учении в Псковской области, которое проходит в три этапа в период с 29 марта по 2 апреля, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-24.