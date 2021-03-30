Общество

Прокурор добился восстановления прав порховского инвалида-сироты на жилье

Прокуратура Порховского района по обращению выпускника специализированного детского дома провела проверку соблюдения закона о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Инвалид 2 группы из Порхова остался сиротой. При этом он не мог воспользоваться правом на предоставление бесплатного жилья в установленном порядке. Прокуратура района направила исковое заявление в суд.

Суд удовлетворил требования прокурора, установил факт отсутствия родительского попечения заявителя до достижения совершеннолетия и восстановил инвалиду 2 группы право на предоставление жилья.