Общество

Прокуратура выявила нарушения в уходе за лесами Псковского района

Эффективность мероприятий Псковского лесничества по воспроизводству лесов и лесоразведению не соответствовала требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, в Ваулиногорском участковом лесничестве с нарушениями выполнили минерализацию поверхности почвы. В Ваулиногорском, Карамышевском, Псковском, Середкинском участковых лесничествах допустили нарушения при рубках ухода за лесом.

«В ряде участковых лесничеств казенного учреждения "Псковское лесничество" допустили нарушения при отнесении молодняков, площадь которых подлежит отнесению к землям, на которых расположены леса, в счет лесных культур», - добавили в надзорном ведомстве.

Председателю комитета по природным ресурсам и экологии внесли представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.