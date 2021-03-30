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Общество

В Пскове идет сбор средств на лечение трехлетнего ребенка

01.04.2021 10:24|ПсковКомментариев: 3

Сбор средств на лечение трехлетней Мирославы Назаровой идет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили родственники ребенка.

Как сообщается в группе в социальных сетях, где проводят сбор средств, девочка появилась на свет в срок и без патологий. До восьми месяцев она развивалась в соответствии с возрастом, но все изменилось, когда диагностировали менингит.

Мирослава уже проходила курсы лечения. На данный момент родственники девочки открыли новый сбор средств, который должен принести положительные результаты Мирославе, облегчить ее состояние и в дальнейшем позволить «плотно и без нервов заниматься реабилитацией, не боясь глобальных последствий».

Мама девочки обращается к жителям области с просьбой помочь собрать необходимую сумму для дочери. Сумма сбора составляет 250 тысяч рублей.

Теги: #благотворительность #Псковская область #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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