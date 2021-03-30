Общество

Прокуроры сменились в трех районах Псковской области

Прокуроры сменились в Печорском, Порховском и Стругокрасненском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, советника юстиции Юрия Кравченко освободили от должности прокурора Порховского района и назначили прокурором Печорского района сроком на 5 лет.

Советника юстиции Антона Куприкова освободили от должности прокурора Стругокрасненского района и назначили на пост прокурора Порховского района сроком на 5 лет.

Исполнение обязанностей прокурора Стругокрасненского района с 31 марта возложили на помощника прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, советника юстиции Олега Носкова.