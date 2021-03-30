В псковских школах установили комплексы для распознавания лиц детей и измерения температуры

Новый аппаратно-программный комплекс (АПК) для дезинфекции рук и измерения температуры тела появился в школе Стругокрасненского района, пишет газета «Струги».
Фото здесь и далее: газета «Струги»
Кроме перечисленных функций, АПК с встроенной системой распознавания лиц предназначен для формирования электронного журнала произведенных замеров. При повышенной температуре на приборе загорается индикация и появляется звуковая сигнализация.
Аналогичный комплекс АПК также появился в средней школе города Новосокольники, пишет газета «Новосокольнический край».
Фото: газета «Новосокольнический край»