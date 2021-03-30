Общество

«Народный контроль» проверил доступность противовирусных препаратов в аптеках Пскова

Рабочая группа партийного проекта «Народный контроль» и волонтеры провели очередной мониторинг аптек Пскова на наличие противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе мониторинга сетевых аптек было подтверждено наличие всех препаратов первой необходимости, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств.

«Примечательно, что ровно год назад был организован первый подобный рейд, который тогда показал катастрофическую нехватку медикаментов и СИЗов. Товара либо не было в наличии, либо он реализовывался по необоснованно высокой цене. Сегодня же ситуация стабилизировалась, нет дефицита на медикаменты и противовирусные препараты, перчатки, маски, антисептики в наличии и по приемлемой стоимости. Цена медицинских одноразовых масок - от 5 рублей, антисептических средств на основе хлоргексидина - от 14 рублей. В наших аптеках всегда можно найти нужный препарат, что очень радует. Но лучше, конечно, не болеть вовсе. Всем здоровья!» - отметил активист волонтерского центра, сотрудник Псковской областной инфекционной больницы Алексей Форш.

Напомним, в начале пандемии коронавируса в Пскове активисты волонтерского центра одними из первых выявили дефицит средств индивидуальной защиты, довели эту информацию до партийного руководства и до областных властей. На поступивший от волонтеров сигнал сразу отреагировали: ФАС взяла на контроль вопрос доступности СИЗов для псковичей, а также «Единая Россия» помогла с поставками средств индивидуальной защиты, в частности, передали медикам более 500 тысяч медицинских масок. Первые сто тысяч масок в период сильного дефицита в начале пандемии передал лично секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, после сигнала, поступившего от волонтеров, многие организации региона перепрофилировали свою деятельность и стали шить защитные маски, отметили в пресс-службе партии.