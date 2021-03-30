Общество

Псковский губернатор: Если населенный пункт грязный, то дороги и клумбы не исправят негативное восприятие

Вопрос обеспечения чистоты населенных пунктов региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего совещания с руководителями муниципальных образований. Одной из тем также стала организация работы по привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников отдельно подчеркнул, что поступает много обращений от граждан, в том числе в социальных сетях, о необходимости привлечения к ответственности тех, кто мусорит, и тех, кто не убирает отходы жизнедеятельности за своими питомцами.

Смотрите также Безответственных владельцев домашних животных будут штрафовать в Псковской области

«Считаю, что отношение к таким нарушителям тоже должно быть принципиальным. Люди, которые не уважают чужой труд, не готовы помогать в сохранении чистоты родного города, должны подвергаться административным мерам воздействия», — отметил глава региона и добавил, что каждый муниципалитет для этих целей должен иметь законный нормативный инструмент — правила благоустройства.

Смотрите также Порядок выгула домашних животных пропишут в Правилах благоустройства Великих Лук

Руководитель правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в рамках своего доклада рассказала, что на региональном уровне можно привлечь хозяев животных к ответственности. Так, статьей 2.5 закона области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» установлена ответственность граждан за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов в виде штрафа от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. К примеру, в Пскове правилами благоустройства с 2011 года установлено требование к владельцам животных об уборке продуктов жизнедеятельности питомцев.

«Считаю необходимым закрепление данного требования в правилах благоустройства тех муниципальных образований, где оно отсутствует. Привлечение хозяев домашних животных к административной ответственности может и должно осуществляться в рамках областного законодательства», — отметила Наталья Волкова.

Кроме того, по словам Натальи Волковой, необходимо вести работу с теми гражданами, которые мусорят на улицах. Требования, направленные на обеспечение чистоты населенных пунктов, также содержатся в правилах благоустройства территорий муниципальных образований. Так, в Пскове запрещено сорить, бросать и оставлять отходы вне урн, выкидывать мусор из окон зданий, из движущихся и припаркованных транспортных средств. Ответственность за это также предусмотрена статьей 2.5 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

В рамках совещания был озвучен и ряд предложений, направленных на то, чтобы работа по данному направлению на местах велась более эффективно. В частности, главам районов и поселений, руководству администраций городских округов предлагалось рекомендовать внести соответствующие изменения, направленные на обеспечение чистоты соответствующих территорий, в правила благоустройства, а также организовать применение статьи 2.5 областного закона. Планируется усилить освещение данной темы в СМИ, провести ряд классных часов в образовательных учреждениях региона. Михаил Ведерников предложения поддержал.

О правоприменительной практике рассказал руководитель администрации Пскова Александр Братчиков. Он отметил, что за прошлый год было составлено более 2,3 тысяч протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение различных норм правил благоустройства и санитарного содержания города. Чаще всего штрафные санкции применялись в адрес граждан, организовавших торговлю в неположенных местах, автолюбителей, осуществивших стоянку или остановку на газонах, детских и спортивных площадках. Ежедневные надзорные мероприятия проводит контрольное управление городской администрации.

В рамках рабочего совещания также выступил руководитель регионального комитета по экологии и природным ресурсам Виктор Мусатов, который рассказал об организации на территории региона экологического надзора.

В завершение глава региона отметил, что речь, в первую очередь, должна идти о комплексном подходе к решению проблемы. «Подавляющая часть населения ответственно относится к поддержанию порядка, но у нас должны быть меры воздействия на тех, кто этими правилами пренебрегает. Если населенный пункт грязный, то никакие красоты и фасады, никакие дороги и клумбы это негативное восприятие не исправят», — отметил Михаил Ведерников. Он также добавил, что региональная команда приложит все усилия, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни в населенных пунктах.