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Общество

Банк «Открытие»: каждый третий россиянин верит в денежные приметы

01.04.2021 13:41|ПсковКомментариев: 0

Почти треть россиян - 31% - верят в «денежные» приметы. Самый суеверный в этом отношении регион страны – Сибирь, где эта доля достигает 38%. 24% россиян возят в своем автомобиле талисманы на удачу, а 33% верят в «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. Таковы результаты опросов* банка «Открытие» и РГС Банка (входит в группу «Открытие»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Россияне, судя по их ответам, особенно верят в такие финансовые приметы: «если чешется ладонь левой руки - это к деньгам», также «надо ждать финансового прибавления, если птица "нагадила" на машину», «показывать купюру новой Луне». Некоторые считают, что станут богаче, если выращивать дома комнатное «денежное дерево» толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме.

При этом 46% респондентов все-таки не верят ни в какие финансовые суеверия. Наиболее высока доля таких ответов на Северном Кавказе (51%), меньше всего она на Урале (38%) и в Сибири (41%).

Дополнительный опрос РГС Банка среди автомобилистов показал, что у водителей есть свои особые приметы: 34% респондентов ответили «помыть машину – к дождю», 28% считают, что «птичий помет на кузове – к прибыли», а 24% верят, что покупать автомобиль у богатого — к успеху. Каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне – полагают, это приводит к потере денег.

Согласно опросу, в финансовые приметы верит каждый четвертый (23%) автомобилист, а самые суеверные водители страны живут в Челябинске и Барнауле (29% и 28% соответственно).

Стоит также отметить, что 24% опрошенных водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу, а 33% верят «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. 7% владельцев автомобилей признались в том, что приобрели себе «красивые» номера на удачу.

*Опрос проводился банком «Открытие» 24-29 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%. В дополнительном опросе РГС Банка на автомобильную тематику приняло участие около 3 тысяч респондентов в крупных городах России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Теги: #Банк Открытие
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 213 человек
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