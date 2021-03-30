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Общество

К участию в конференции о Великой Отечественной войне приглашают псковскую молодежь

01.04.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

К участию в конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодежь в возрасте до 30 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в пресс-службе молодежного центра.

Традиционно на конференцию принимаются работы по трем направлениям:

– генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны),

– биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

– краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области: город в годы войны и оккупации, партизанская борьба в родном крае против захватчиков, подпольная организация, освобождение города, поселка от захватчиков, сражения, происходившие на территории моей малой родины в годы войны).

По предварительным данным конференция в этом году пройдет в офлайн-режиме. Награждение участников состоится на базе Псковского городского молодежного центра.

Для участия необходимо прислать заявку на почту: conferencia.wow@mail.ru или pgmc-pskov@mail.ru в срок до 26 апреля, а саму работу – до 30 апреля. Конференция состоится 6 мая в Псковском городском молодежном центре по адресу: улица Максима Горького, 15. По итогам мероприятия будет издан сборник. Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции.

Теги: #Великая Отечественная война #конференция #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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