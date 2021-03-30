Общество

Депутат Госдумы призвал псковичей активнее подавать заявки на благоустройство территорий

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал жителей региона активнее подавать заявки на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая.

«Мне кажется, это интересный опыт, когда у жителей региона массово спрашивают, чего бы им хотелось изменить там, где они живут. Это здорово, что вне зависимости от того, маленький район или большой, у жителей все равно есть возможность повлиять на его благоустройство», - отметил депутат в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В среднем от каждого муниципального образования Псковской области на голосование поступило по 4-5 объектов. Например, в Бежаницах на голосование пока заявили три объекта, в Великих Луках - 5, в Пскове — 6, в Красногородске и Кунье — по 4.

«Программа будет действовать повсеместно, и призываю всех псковичей сформировать свои предложения и проголосовать за тот или иной объект, чтобы он попал под благоустройство в 2022 году», - заключил гость студии.