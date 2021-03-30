Депутат Госдумы призвал псковичей активнее подавать заявки на благоустройство территорий

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал жителей региона активнее подавать заявки на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая.
В среднем от каждого муниципального образования Псковской области на голосование поступило по 4-5 объектов. Например, в Бежаницах на голосование пока заявили три объекта, в Великих Луках - 5, в Пскове — 6, в Красногородске и Кунье — по 4.
«Программа будет действовать повсеместно, и призываю всех псковичей сформировать свои предложения и проголосовать за тот или иной объект, чтобы он попал под благоустройство в 2022 году», - заключил гость студии.