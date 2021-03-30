Общество

Александр Козловский выступил против формализма при трудоустройстве инвалидов

«Любая инициатива, связанная с людьми с ограниченными возможностями, - не лишняя», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя предложенные секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком поправки о дополнительных гарантиях трудовых прав людей с ограниченными возможностями.

«Любая инициатива, связанная с людьми с ограниченными возможностями, - не лишняя. Мы зачастую не обращаем внимания на доступность среды для них, а по факту мы делаем в этой части недостаточно. Даже при проектировании новых объектов, особенно коммерческих. При том, что закон обязывает, чтоб они были доступны для людей с ограниченными возможностями, зачастую многие представители бизнеса стараются это обойти», - констатировал гость студии и призвал «воспринимать это несколько иначе», тем более, что люди с ограниченными возможностями — это не только инвалиды, но и люди преклонного возраста. «Все мы когда-нибудь станем пожилыми, а пожилые люди зачастую ограничены в передвижении. Наши бабушки, дедушки — для них мы должны стараться», - добавил депутат.

Также Александр Козловский высказался против формального отношения работодателей к трудоустройству людей с ограниченными возможностями. «Я сам в прошлом работодатель, был директором производственного предприятия, и у нас тоже работали люди с ограниченными возможностями. Мы всегда находили возможность их трудоустроить, это наша социальная ответственность», - сказал гость студии. Наряду с этим он добавил, что зачастую люди с инвалидностью более ответственно относятся к своим трудовым обязанностям и показывают высокие результаты, что вызывает к ним еще больше уважения.