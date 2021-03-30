Общество

Более 300 тысяч долга выплатил острович после ареста его ВАЗа

Житель Острова погасил задолженность по уплате алиментов после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП по Псковской области.

Мужчина длительное время не исполнял свои финансовые обязательства перед несовершеннолетним сыном. Долг по алиментам у него составил более 300 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля ВАЗ, принадлежащего должнику, а также наложил арест на эту автомашину. Кроме того, мужчине запретили выезд за пределы Российской Федерации.

После применения мер принудительного характера житель Острова погасил задолженность по алиментам в полном объеме. В настоящее время он трудоустроился, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника для удержания текущих платежей по алиментам.