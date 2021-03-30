Александр Козловский оказал помощь многодетной семье из Дедовичей

В рамках региональной недели депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский посетил с рабочим визитом Дедовичский район. Он навестил многодетную семью Богдановых, а также встретился с активом местного отделения партии.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, в гости к семье Богдановых он пришел в сопровождении главы района Геннадия Афанасьева. Супруги Юрий и Надежда воспитывают троих детей. «Мы приехали поддержать вас», – сказал Александр Козловский и передал семье канцелярские принадлежности, набор для творчества, детскую музыкальную подвеску, шахматы, мягкие игрушки и сладости от «Единой России» и основанного им благотворительного фонда «Земляки».
Вместе с родителями гостей встречали семилетняя Лиза и двухлетний Даня. Лиза учится в первом классе. Александр Козловский спросил у девочки об успехах в учебе. «Нравится учиться, со всеми в классе подружилась», – ответила она.
В ходе беседы с семьей парламентарий поинтересовался, какая им нужна помощь. Надежда Богданова рассказала, что младший ребенок имеет инвалидность и ему положены бесплатные таблетки, однако не удается их получить. Александр Козловский взял на контроль решение этого вопроса.
В продолжение визита в Дедовичский район он встретился с активом местного отделения партии и обсудил работу «Единой России» в период пандемии. Александр Козловский напомнил, что партия «не выключалась» из повестки и все это время оказывала помощь жителям региона. Далее он подробно остановился на работе партийного волонтерского центра. Темой встречи также стало участие района в партийных и национальных проектах.