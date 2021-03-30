Общество

Представители белорусской фарминдустрии участвуют в онлайн-встрече с псковскими медиками

Представители белорусской фарминдустрии участвуют в онлайн-встрече с псковскими медиками «Беларусь – Псковская область: Сотрудничество производителей лекарственных средств и медицинских изделий». Она проходит 1 апреля в формате видеоконференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственными словами к участникам обратились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, генеральный директор унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» Наталья Воробьева и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Белорусскую сторону представляют ОАО «Труд-Витебск» (производство медицинской одежды, одноразовых медицинских изделий), ОАО «Экзон» (производство лекарственных средств, биологически активных добавок, пищевых продуктов - гематогены, сиропы), СООО «Лекфарм» (производство лекарственных препаратов в твердых формах для приема внутрь), ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (производство жидких фитохимических препаратов, мягких и твердых лекарственных форм, растворов для инъекций и антибиотиков в ампулах), ООО «Галтеяфарм» (производство бинта, марлевых отрезов, лейкопластыря).

Российскую сторону представляют депутат Псковской городской Думы, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная, директор и главный врач ООО «Клиника «Здоровый мир», ООО «Клиника ваш Доктор» Павел Орехов, главный врач Узловой больницы на станции Великие Луки РЖД Гамлет Миспахов, директор ООО «Фарммаркет» Наталья Савельева, заместитель главного врача по общим вопросам ООО «Лечебно-диагностический центр «Семейный доктор» Валерий Новиков.