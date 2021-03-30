Общество

Псковские «управляйки» призвали организовать вакцинацию от COVID-19

Рабочее совещание с руководителями управляющих компаний состоялось в четверг, 1 апреля, под председательством заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антона Ляугминаса. В нем также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и депутат городской Думы, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, представители ресурсоснабжающих организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Галина Неваленная рассказала участникам совещания о том, где, как и кому можно сделать прививки от COVID-19. При этом она напомнила, что псковские медики проводят вакцинацию не только в поликлиниках, но и выезжают в коллективы, и призвала руководителей управляющих компаний воспользоваться такой возможностью.

«Сейчас самое оптимальное время сделать прививку, чтобы к осеннему подъему сезонной заболеваемости у организма успел выработаться хороший иммунитет», - подчеркнула главврач городской поликлиники.

Также в повестке дня значился вопрос об обязанностях владельцев спецсчетов и ответственности за использование средств и отчетности. Докладчиком по этому вопросу стал и. о. директора регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев. После доклада он на нескольких конкретных примерах объяснил, какие ошибки допускают при этом сотрудники управляющих компаний Пскова.