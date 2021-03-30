Общество

МЧС призывает рыбаков не выходить на игольчатый лед Псковского озера

Лед на водоемах Псковской области вступает в завершающий период активного таяния. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Мониторинг ледовой обстановки, проведенный специалистами аварийно-спасательной службы 1 апреля, показал, что на Псковском озере сохраняется ледовое покрытие, но лед приобретает игольчатую структуру, имеются многочисленные трещины. Под действием плюсовых температур ледяные поля становятся тоньше и отступают от берегов.

«В таких условиях выход на лед и стремление порыбачить можно назвать безрассудством, ведь в сложившихся условиях рыбалка по последнему льду может стать последней в жизни рыбака-любителя!» - добавили в ведомстве.