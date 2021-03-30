Общество

Витебские коллеги поздравили Псковский облсовпроф с Днем единения народов России и Беларуси

Витебское областное объединение профсоюзов поздравило Псковский областной совет профсоюзов с Днем единения народов России и Беларуси. Поздравление поступило в адрес председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова.

«Витебское областное объединение профсоюзов поздравляет вас и все организации профсоюзов области, профсоюзный актив, членов профсоюзов, ветеранов профсоюзного движения и всех граждан вашей страны с Днем единения народов Беларуси и России!» – говорится в поздравлении. - 2 апреля 1996 года - День подписания Договора о белорусско-российском сообществе — по праву обозначен в календаре как общий праздник наших народов и стал для обоих государств точкой отсчета нового пути».

Витебские коллеги пожелали псковским профсоюзам здоровья, энергии, дальнейшей плодотворной работы по защите и интересов трудящихся, пополнению профсоюзных рядов, укреплению многовековой дружбы белорусов и россиян, счастья, мира, благополучия.