Общество

Роспотребнадзор предупредил псковичей об опасности укуса крыс

О том, как уберечь себя от заболеваний, передающихся крысами, рассказали жителям псковского региона в ТУ Роспотребнадзора.

«Прекращение или временное снижение объемов борьбы с грызунами в населенных пунктах может привести к серьезным и нежелательным последствиям для человека. Невероятная живучесть крыс, способность приспосабливаться к любым условиям и исключительная плодовитость позволили грызунам расселиться по всему миру и жить практически во всех климатических зонах», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Ежегодно за медицинской помощью с жалобами на укусы крыс обращаются около 20 тысяч человек в России и около 100 тысяч по всему миру. Места обитания серой крысы тесно связаны с человеком. Крысы заселяют городские постройки. На многих объектах они почти всегда находят хорошую кормовую базу и благоприятные условия для гнездования. Наиболее охотно серые крысы заселяют различные пищевые и продовольственные объекты. Излюбленные места обитания крыс – помойки, складские помещения, подвалы, напомнили в ведомстве.

Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний часто смертельных для здоровья и жизни человека. Одной из наиболее страшных болезней для людей источником, которой были черные (портовые), крысы являлась чума. Несмотря на то, что в настоящее время с чумой эффективно борются и своевременно предотвращают массовые заболевания людей этой опасной инфекцией, спорадические случаи ежегодно регистрируют по всему миру. Также крысы могут быть источниками целого ряда природно-чаговых опасных инфекций:

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, характеризующиеся поражением почек, печени и нервной системы, сопровождающиеся геморрагическим синдромом и желтухой. Если вовремя не начать лечение заболевания, летальный исход наступает в 15% случаях. Профилактика: введение лептоспирозной вакцины человеку (по эпидемическим показаниям).

Болезнь крысиного укуса – содоку – бактериальная зоонозная инфекция, характеризующуюся рецидивирующими приступами лихорадки, которые сопровождаются обострениями воспалительных изменений в месте укуса крысы. Заболевание распространено повсеместно в местах обитания крыс. Специфическая профилактика не разработана.

Хейверхиллская лихорадка (болезнь укуса крыс Б - стрептобациллез) – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Streptobacillus moniliformis. Специфическая профилактика не разработана.

Лихорадка Ку (коксиеллез) – острое риккетсиозное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой и частым поражением легких. Относятся к зоонозам. Заражение возможно трансмиссивным, контактным, алиментарным и воздушно- полевым путем. Проводятся вакцинация по эпидемическим показаниям.

Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Всегда заканчивается смертью. Вакцинация не позднее 14 дня от момента укуса.

Столбняк – одна из самых тяжелых инфекционных болезней, вызываемое токсином микроорганизма Clostridium tetani (клостридии столбняка), вызывающим мышечное напряжение и судороги. В России согласно национальному календарю профилактических прививок всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин.

Иерсиниоз (кишечный) – острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением желудочно-кишечного тракта с тенденцией к генерализованному поражению различных органов и систем.

Псевдотуберкулез – острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, не редко кожными высыпаниями.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – природно-очаговая инфекция. Возбудитель вирусной природы - хантавирус Основной путь передачи воздушно-пылевой. Передача может происходить алиментарным и контактным путями. Три формы течения инфекции - легкая, средней тяжести и тяжелая. Смертность в Европейской части России составляет 10%, на Дальнем востоке – 2%. Острое высокозаразное лихорадочное заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, нарушением гемодинамики и тяжелым поражением почек и печени.

Лейшманиоз – общее название инфекций, вызываемых внутриклеточно паразитирующими, жгутиковыми простейшими, рода Leishmania.

Туляремия – острое зоонозное природноочаговое заболевание, с многообразными механизмами передачи возбудителя, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов.

Крысиный сыпной тиф – инфекционное заболевание с характерным циклическим течением, лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и распространенной сыпью.

В первую очередь профилактика состоит из дератизационных мероприятий – уничтожения крыс. Для этого необходимо сразу же обратиться в специализированные органы для проведения дератизационных мероприятий, отметили в ТУ Роспотребнадзора и добавили, что, если вовремя принять меры – в большинстве случаев можно избежать развития негативных последствий.

Сразу после укуса:

Остановите кровотечение.

Промойте рану под проточной водой, можно с мылом.

Обработайте рану антисептическим раствором.