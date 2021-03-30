Общество

Ярмарку в Гдове проведут 24 апреля без концертов и точек общепита

Традиционную весеннюю ярмарку проведут в Гдове 24 апреля. Проведение мероприятия уже согласовало регионального управление Роспотребнадзора. Об этом сообщает группа «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте со ссылкой на заместителя главы района по экономике Инну Скерт.



Фото из группы «Граждане Гдовского края», ВК

Ярмарку разрешили провести при условии соблюдения нескольких ограничений. Во-первых, из программы придется исключить церемонии открытия и закрытия, а также концерт. Кроме того, на ярмарке не разрешат работать точкам общественного питания.

Для покупателей и торговцев будет обязательным использование индивидуальных средств защиты - все то же самое, что и при посещении обычных магазинов, хотя ярмарка пройдет на открытом воздухе.