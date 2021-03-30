Общество

Александр Козловский: Развивать села нужно по пути создания многофункциональных комплексов

В рамках региональной недели депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единая Россия» Александр Козловский с рабочей поездкой побывал Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Александр Козловский в сопровождении исполняющего полномочия главы Порховского района Ольги Ивановой и заместителя председателя реготделения партии, председателя областного Собрания депутатов Александра Котова осмотрел зону отдыха в Полоное, оборудованную в рамках партийного проекта «Городская среда», а также многофункциональный общественный комплекс деревни.

Зона отдыха в Полоное появилась в 2019 году: в рамках партпроекта «Городская среда» здесь установили скамейки, фонари и урны, провели ремонт тротуара, высадили деревья и кустарники, установили малые архитектурные формы, оборудовали площадку для игры в волейбол и баскетбол, а также для занятия воркаутом. Ранее на этом месте был заросший пустырь, а сейчас это – центр притяжения местных жителей.

Александр Козловский осмотрел помещения многофункционального комплекса, находящегося рядом с зоной отдыха. Он разместился в здании бывшей начальной школы, ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта «Культура». Сегодня здесь под одной крышей сосредоточены спортивно-культурный комплекс, библиотека, краеведческий музей и Администрация Полонской волости.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту «Культура» реконструировали библиотеку, на эти цели было направлено порядка 10 млн рублей. В этом году на модернизацию библиотеки выделено 4 млн рублей. Здесь наряду с новой мебелью и книгами появится компьютерный класс для читателей, а в холле повесят телевизор.

В спортивном зале проходят массовые мероприятия, тренировки детей и взрослых. Концертный зал может вместить 120 зрителей, здесь организовывают концерты и игровые детские программы, а также кружковые занятия.

Новый комплекс очень востребован, за несколько лет работы стал культурным центром деревни Полоное. Александр Котов отметил, что данный многофункциональный центр является идеальным примером комплексного использования здания. «Это то, к чему нужно стремиться. Хочу поблагодарить всех, кто занимался созданием многофункционального центра и поддерживает его работу», – сказал он.

Резюмируя визит в Полоное, Александр Козловский отметил, что реализация национальных и партийных проектов позволяет постепенно благоустраивать общественные территории и социальные учреждения.

«В Полоное в одном месте сосредоточены зона отдыха и многофункциональный центр, где местные жители могут проводить свой досуг. Здорово, что такие места появляются в районах, непосредственно на селе. Развитие села должно идти именно в этом направлении», – заключил Александр Козловский.

Напомним, что начало созданию многофункционального комплекса положило обращение жителей деревни Полоное к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой сохранить клуб в населенном пункте во время личного приема главы региона в 2018 году.