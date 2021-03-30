Общество

Госархив Псковской области показал, как готовились к весенней торговле 56 лет назад

План мероприятий по весенне-летней торговле, утвержденный Великолукским горпищеторгом в марте 1965 года, опубликовал сегодня, 1 апреля, Государственный архив Псковской области на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

«Даже если вы никогда не бывали в городе на Ловати, то есть в Великих Луках, даже если вы родились намного позже указанного года, надеемся, этот документ вызовет у вас неподдельный интерес. Ведь в нем так много деталей того времени!» - прокомментировали сотрудники архива.

Согласно документу, предлагалось «...с наступлением теплой погоды возобновить торговлю бакалейными, кондитерскими, овощами и табачными изделиями в: лотках, палатках, киосках по продаже овощей и фруктов (17); автоматах по продаже газированной воды (30) и пива-квасных цистерн (5); лотки, киоски по продаже мороженого (5); лотки, тележки по продаже штучных товаров (20); мармитные тележки по продаже пирожков (2)».

В этом же документе есть часы работы для каждого магазина, какие дополнительные точки торговли рекомендовано им открыть, чем торговать. «Одним словом, не документ, а сокровище для историков и краеведов», - подчеркнули в госархиве.