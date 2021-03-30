Общество

Россияне могут бесплатно восстановиться после COVID-19 в санаториях

Россияне могут бесплатно воспользоваться услугами санаториев после перенесенного COVID-19. Для этого нужно получить направление у врача. Делается это совершенно бесплатно, рассказала главный реабилитолог Министерства здравоохранения Галина Иванова телеканалу «360».

Врач уточнила, что такие отделения существуют в 23 санаториях страны. Они находятся в Московской области, в Башкортостане, в Чувашии, в Северо-Западном федеральном округе и на территории Сибири. В них принимают пациентов, у которых остались легкие последствия от болезни, чтобы закрепить результат лечения.

Если в санатории, по словам Ивановой, есть отделение медицинской реабилитации, то врач может направить пациента на бесплатное восстановление после болезни. Если же пациент самостоятельно отправится на санаторно-курортное лечение или просто купит путевку в санаторий самостоятельно, то это платно, уточнила эксперт.

При этом пациентов, у которых остались тяжелые последствия после COVID-19, не примут в санаториях - им необходимо пройти полный курс реабилитации в стационаре.