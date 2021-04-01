Общество

В Пскове приведут в порядок дорожку между детским садом «Снегирек» и лицеем «Развитие»

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков совершил рабочий выезд по обращениям граждан 1 апреля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на выезде также присутствовали депутат Псковской городской Думы по округу №7 Ольга Федорова и замглавы администрации города Александр Коновалов.

Так, Александр Братчиков и Ольга Федорова осмотрели территорию стадиона школы №10, где планируют построить новый ФОКОТ, после чего они отправились к детскому саду «Снегирек» на улице Народной, 51а. Жители ближайших домов пожаловались на то, что в дождливую погоду дорожка между детсадом и лицеем «Развитие» становится практически непроходимой.

«Тут дети каждый день идут в садик, а в дождь – сплошняком лужи, не пройти вообще. Вокруг обойти - тоже грязно, - пожаловались псковичи. – Вокруг все сделали: территория детского сада и близлежащего ФОКОТа облагорожена. Хотелось бы, чтобы и дорожку в порядок привели».

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов сообщил Александру Братчикову, что вопрос взят на контроль, и в скором времени напишут заявку от детского сада на приведение дорожки в порядок.

После этого глава городской администрации выслушал жалобы жильцов дома на Народной, 51. Псковичи озабочены трудностями с подъездом к дому спецтехники. «А вдруг в доме пожар, что тогда?» - выразили свое беспокойство собравшиеся жильцы. Этот вопрос на собрании рекомендовали уточнить в управлении МЧС.

Горожане также пожаловались на проблемы с парковкой и поврежденное асфальтовое покрытие дворовой территории. «Весь асфальт разбили КамАЗы, которые строили новый ФОКОТ за лицеем. А сейчас его продолжают разбивать мусоровозы. Ямы уже настолько глубокие, что брызги от луж достают до окон первого этажа», - рассказали они.

Александр Братчиков сказал, что в городском бюджете пока нет средств для ремонта двора. «Соседний проход у детского сада точно сделаем, остальное – по мере возможности», - сказал горожанам глава администрации.

Далее Александр Братчиков и Ольга Федорова провели встречу с жильцами дома на улице Красноармейской, 31. Жители рассказали, что два года назад их двор сделали сквозным, из-за чего также пострадало асфальтовое покрытие двора. Проблема парковочных мест тоже актуальна. «Постоянно через двор проезжают таксисты, а местным жителям негде припарковаться зачастую даже в обеденное время», - рассказали жильцы.

«По парковке обещать не буду, а вот установить шлагбаум мы постараемся помочь», - ответил псковичам глава администрации.

Жильцы также пожаловались на повышение тарифов на отопление. Этот вопрос под контроль взял председатель правления регионального Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов.

Следующая встреча прошла напротив 76-й дивизии с жильцами нескольких домов, расположенных по улице Генерала Маргелова. Собравшиеся горожане пожаловались на отсутствие освещения на детской площадке и у мусорных баков.

«В зимние месяцы вечером тут совсем ничего не видно, а дети хотят играть на площадке. Свет есть у военной части, но его недостаточно», - рассказала на собрании псковичка. Кроме того, жителей также беспокоят вопросы благоустройства дворовой территории и количества парковочных мест.

Александр Братчиков в свою очередь рассказал горожанам, что территория, на которой стоят их дома, в настоящее время принадлежит министерству обороны. «Землю надо передать в муниципальное владение, поскольку мы не можем тратить муниципальные деньги на территорию минобороны», - пояснил он.

Глава администрации призвал жителей собрать подписи, чтобы направить запрос на передачу земли в министерство. «Нужно собрать порядка 1000 подписей, пусть они услышат нас», - предложил Александр Братчиков.