Общество

Александр Братчиков призвал псковичей голосовать за благоустройство «Шталага 372»

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков призвал жителей области голосовать за благоустройство территории бывшего концлагеря «Шталаг 372» на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это обращение он озвучил 1 апреля во время посещения мемориала.

«Чем больше псковичей примут участие в голосовании за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" и проголосует за данный участок, тем выше шанс, что территорию благоустроят», - сказал он.

По словам Александра Братчикова, на территории «Шталага 372» планируют создать общественную территорию, где будет парк со скамейками, информационные стенды. «Место, где горожане смогут прогуляться, провести время», - пояснил глава городской администрации.

Напомним, голосование за объекты благоустройства начнется 26 апреля. Работы по благоустройству выбранных территорий проведут в 2022 году.

Смотрите также Подготовка к голосованию за объекты благоустройства завершается в Псковской области

«Шталаг 372» - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных, располагавшихся в годы оккупации на территории Северо-Запада СССР. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, в районе нынешней улицы Юбилейной, в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский.



По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей в 1945 году военные преступления на территории Пскова, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных. Место их гибели увековечено в конце ХХ века скромным гранитным монументом.



В первом десятилетии 2000-х годов на месте могильных рвов «Шталага 372» власти разрешили строить высотные жилые дома. Часть домов была построена, часть строек, в том числе стройку школы, удалось остановить благодаря широкому общественному резонансу.



Летом 2020 года комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области издал приказ, в соответствии с которым территория «Шталага 372» становится достопамятным местом и попадает под государственную охрану со всеми дополнительными условиями.