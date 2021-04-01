Общество

Выявляемость аутизма возросла в России

Выявляемость расстройств аутистического спектра (РАС) за пять лет выросла в России более чем в 2,5 раза. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ

«Выявляемость РАС за пять лет выросла более чем в 2,5 раза. Рост показателей выявляемости связан также с увеличением числа врачей-психиатров и детских психологов, прошедших дополнительное обучение по вопросам диагностики и терапии детей с РАС. Кроме того, были разработаны и обновляются клинические рекомендации, включающие вопросы диагностики и терапии детей с РАС», - сказали в министерстве.

Также с 2020 года в рамках профилактических осмотров детей с двухлетнего возраста проводится скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития, в том числе РАС, пишет ТАСС. «Также отмечаем, что в соответствии с 10-й версией Международной классификации болезней (МКБ-10), диагноз "Ранний детский аутизм" не имеет возрастных рамок, то есть может быть поставлен в любом возрасте. На практике чаще всего устанавливается с двух-трех лет», - добавили в Минздраве.

Аутизм - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни ребенка. Основные симптомы РАС - неспособность социализироваться, общаться с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой, ограниченность интересов, стереотипные повторяющиеся действия.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с 2007 года 2 апреля отмечается День распространения информации об аутизме.