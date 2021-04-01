Общество

В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии

При оптимистичном прогнозе пандемия коронавируса закончится через полгода, пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, ученые на основе математических расчетов еще в апреле прошлого года сделали прогнозы, согласно которым пандемия продлится минимум полтора или два года.

«Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», - цитирует ее ТАСС.

Какой из двух прогнозов оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения инфекции, отметила Пшеничная.

Ранее, 1 апреля, врач центра им. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко сообщил, что серьезной угрозы распространения новых штаммов коронавируса в России нет, случаи их выявления достаточно редки. В этот же день в Роспотребнадзоре допустили, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу.