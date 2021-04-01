Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Знак качества фабрики обуви Nordman
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
 
 
 
ещё Общество 01.04.2021 23:510 91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за 1 апреля 02.04.2021 09:030 Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН 02.04.2021 08:530 Россияне назвали самого привлекательного из известных мужчин 02.04.2021 08:440 В Пскове приведут в порядок дорожку между детским садом «Снегирек» и лицеем «Развитие» 02.04.2021 08:351 В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии 02.04.2021 08:120 Выявляемость аутизма возросла в России
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 26.03.2021 12:078 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 26.03.2021 10:1712 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице 30.03.2021 13:309 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 28.03.2021 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН

02.04.2021 09:03|ПсковКомментариев: 0

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Теги: #Росгвардия #ОМОН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 251 человек
02.04.2021, 09:030 Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН 02.04.2021, 08:530 Россияне назвали самого привлекательного из известных мужчин 02.04.2021, 08:440 В Пскове приведут в порядок дорожку между детским садом «Снегирек» и лицеем «Развитие» 02.04.2021, 08:390 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды 70 тысяч пачек табачных изделий
02.04.2021, 08:351 В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии 02.04.2021, 08:230 В псковской Стремутке установили новые евроконтейнеры 02.04.2021, 08:120 Выявляемость аутизма возросла в России 02.04.2021, 08:002 В России научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
02.04.2021, 07:510 Эксперты предрекли рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов 02.04.2021, 07:390 Более 160 тысяч иностранных студентов пока не вернулись на учебу в Россию 02.04.2021, 07:270 Численность долгожителей в России увеличилась на 6,5% в 2020 году 02.04.2021, 07:150 В новоржевской деревне Стехово организовали вывоз ТКО
02.04.2021, 07:000 Авиабилеты по России дорожают на 15–120% 01.04.2021, 23:510 91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за 1 апреля 01.04.2021, 23:132 Псковичам корюшка обходится в 8 раз дороже, чем жителям Ленобласти 01.04.2021, 22:560 Астраханский драмтеатр покажет свои спектакли в Пскове
01.04.2021, 22:490 Александр Коновалов показал, как сегодня выглядит «Машиностроитель». ВИДЕО 01.04.2021, 22:330 В апреле в Гдов приедет команда волонтеров проекта «Полезно путешествуй» 01.04.2021, 22:180 Россияне могут бесплатно восстановиться после COVID-19 в санаториях 01.04.2021, 21:580 В Псковской области микрофинансовую организацию оштрафовали за навязчивые звонки
01.04.2021, 21:490 Первоапрельский розыгрыш закончился беспорядками в Бельгии 01.04.2021, 21:310 Пассажир пострадал в ДТП на перекрестке Труда и Текстильной Пскове 01.04.2021, 21:130 Госархив Псковской области показал, как готовились к весенней торговле 56 лет назад 01.04.2021, 20:550 Легковой автомобиль врезался в опору освещения на Запсковье
01.04.2021, 20:545 Александр Козловский: Развивать села нужно по пути создания многофункциональных комплексов 01.04.2021, 20:433 Фотофакт: Бардак на берегу Псковы 01.04.2021, 20:360 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен всем желающим 01.04.2021, 20:240 Ярмарку в Гдове проведут 24 апреля без концертов и точек общепита
01.04.2021, 20:128 Онищенко порекомендовал навсегда ввести масочный режим 01.04.2021, 19:580 Интерактив: Собаки полгода тревожат жителей одного из дворов в Острове 01.04.2021, 19:457 Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 01.04.2021, 19:370 Образ Александра Невского стал лейтмотивом концерта в Великих Луках
01.04.2021, 19:290 Псковская Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные вузы 01.04.2021, 19:208 Александр Козловский оказал помощь многодетной семье из Дедовичей 01.04.2021, 19:170 Пскович до смерти избил супругу за отказ приготовить ему ужин 01.04.2021, 19:110 Чемодан без ручки
01.04.2021, 18:580 Решать проблемы УК за счет добросовестных граждан аморально — Сергей Миронов 01.04.2021, 18:370 Витебские коллеги поздравили Псковский облсовпроф с Днем единения народов России и Беларуси 01.04.2021, 18:280 Общественный пресс-центр ПЛН: Как повлияла пандемия на соблюдение трудовых прав псковичей 01.04.2021, 18:150 Александр Козловский выступил против формализма при трудоустройстве инвалидов
01.04.2021, 18:070 В МРЭО Пскова и Великих Лук ведут прием в порядке живой очереди 01.04.2021, 18:000 К участию в конференции о Великой Отечественной войне приглашают псковскую молодежь 01.04.2021, 17:570 Многодетную мать из города Дно осудили за кражу с банковской карты 01.04.2021, 17:510 В порховской деревне Гора заменят водопропускную трубу под полотном трассы на Остров
01.04.2021, 17:420 Памятный знак воздухоплаванию откроют в Великих Луках 01.04.2021, 17:332 Роспотребнадзор предупредил псковичей об опасности укуса крыс 01.04.2021, 17:200 Пскович попался с амфетамином в Петербурге 01.04.2021, 17:181 В Пскове начались работы по ремонту улицы Инженерной
01.04.2021, 17:130 18-летнего псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков 01.04.2021, 17:053 Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 01.04.2021, 17:021 «Народный контроль» проверил доступность противовирусных препаратов в аптеках Пскова 01.04.2021, 16:510 Хранившему дома гранату псковичу вынесли приговор
01.04.2021, 16:400 МЧС призывает рыбаков не выходить на игольчатый лед Псковского озера 01.04.2021, 16:204 Псковские «управляйки» призвали организовать вакцинацию от COVID-19 01.04.2021, 16:112 «Будет жарко»: Александр Козловский прогнозирует высокую конкуренцию на праймериз 01.04.2021, 15:580 Более 300 млн рублей направили на соцвыплаты в Псковской области 1 апреля
01.04.2021, 15:543 Генпрокуратура призвала не отменять масочный режим в России 01.04.2021, 15:460 Участник конкурса «Новая звезда» из Пскова просит поддержки в СМС-голосовании 01.04.2021, 15:320 Конкурс комиксов про Псков объявил московский журнал 01.04.2021, 15:240 Прокуратура выявила нарушения в уходе за лесами Псковского района
01.04.2021, 15:190 Названы 10 любимых комедий псковичей 01.04.2021, 15:120 Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП 01.04.2021, 15:102 Депутат Госдумы призвал псковичей активнее подавать заявки на благоустройство территорий 01.04.2021, 15:030 Представители белорусской фарминдустрии участвуют в онлайн-встрече с псковскими медиками
01.04.2021, 14:570 О деньгах и любви просят виртуальных ассистентов клиенты Сбербанка 01.04.2021, 14:410 Псковички завоевали золотые медали на чемпионате России по стрельбе из лука 01.04.2021, 14:290 Более 300 тысяч долга выплатил острович после ареста его ВАЗа 01.04.2021, 14:160 Псковская картинная галерея празднует 100-летие
01.04.2021, 14:060 До 9 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 апреля 01.04.2021, 14:0010 Александр Козловский рассказал, кто может выиграть праймериз «Единой России» 01.04.2021, 13:542 В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов 01.04.2021, 13:410 Банк «Открытие»: каждый третий россиянин верит в денежные приметы
01.04.2021, 13:301 Псковский губернатор: Если населенный пункт грязный, то дороги и клумбы не исправят негативное восприятие 01.04.2021, 13:200 Сыр вместо запчастей пытались провезти через границу в Псковской области 01.04.2021, 13:164 Более 400 врачей требуется в Псковской области 01.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.