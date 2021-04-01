Общество

На учениях под Псковом воздушный десант уничтожил условные базы боевиков

Личный состав десантно-штурмового соединения ВДВ применил тактический воздушный десант, действиями которого завершил блокирование и уничтожение двух крупных условных баз подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ) на тактических учениях на полигоне «Струги Красные» под Псковом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для доставки передовых отрядов в район выполнения учебно-боевой задачи десантники задействовали вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор», осуществили десантирование из четырех вертолетов на канатах из положения зависания в воздухе и посадочным способом на площадку приземления, действуя как подразделения «нового типа», рассказали в военном ведомстве.

Основные силы десантно-штурмового полка решительными действиями одновременно с двух направлений уничтожали скопления и технику условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-4М и БМД-2, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12.

«В ходе тактических учений личный состав отработал порядок взаимодействия в автоматизированном режиме, передачу данных со средств разведки на средства поражения и сократил тем самым цикл нанесения огневого поражения противнику в десятки раз», - отметил руководитель учения, командир Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин.

В ходе отработки тактических действий, воздушной разведки маршрутов выдвижения и действий условного противника были широко применены комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в тактическом учении в Псковской области, которое проходило в три этапа в период с 29 марта по 2 апреля, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты армейской авиации.