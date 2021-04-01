Общество

После вмешательства прокуратуры в детском саду Пскова появились вакансии

Недостаточную укомплектованность педагогического состава в детском саду компенсирующего вида №17 выявила прокуратура города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В дошкольном учреждении отсутствовало необходимое количество специалистов: учителей-логопедов и тьюторов, что не позволяло в полной мере организовать образовательный процесс с учетом особенностей психофизического состояния детей.

В настоящий момент нарушения устранили: в образовательном учреждении дополнительно ввели и укомплектовали ставки четырех специалистов. Руководителя детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности.