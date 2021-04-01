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Общество

После вмешательства прокуратуры в детском саду Пскова появились вакансии

02.04.2021 09:57|ПсковКомментариев: 0

Недостаточную укомплектованность педагогического состава в детском саду компенсирующего вида №17 выявила прокуратура города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В дошкольном учреждении отсутствовало необходимое количество специалистов: учителей-логопедов и тьюторов, что не позволяло в полной мере организовать образовательный процесс с учетом особенностей психофизического состояния детей.

В настоящий момент нарушения устранили: в образовательном учреждении дополнительно ввели и укомплектовали ставки четырех специалистов. Руководителя детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теги: #прокуратура #детский сад #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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