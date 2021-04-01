Общество

В Новосокольниках приставы побудили организацию оплатить более 200 тысяч рублей долга

Организация из Новосокольников оплатила задолженность перед предпринимателем после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

С организации по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей взыскивали задолженность по договору возмездного оказания услуг в пользу местного предпринимателя в размере 218 тысяч рублей.

Судебный пристав ввел запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого имущества организации. Под ограничение попало более 30 единиц транспорта. Как сообщили в управлении, запрет на регистрационные действия, а также боязнь взыскания исполнительского сбора, послужили поводом для оплаты долга в полном объеме.