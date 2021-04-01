Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции с Геннадием Иойлевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с руководителем Государственной инспекции труда – главным государственным инспектором труда в Псковской области - Геннадием Иойлевым, которая проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Мы попросим спикера подвести итого деятельности госинспекции труда за прошедший год и начала текущего, а также рассказать, как пандемическая реальность отразилась на рынке труда в Псковской области, на количестве нарушений трудового законодательства и объеме обращений в ведомство от граждан.

Какие проводились проверки за отчетный период, и что они показали? Растет ли в регионе задолженность по заработной плате? Насколько успешно происходит легализация трудовых отношений? Уменьшается ли количество несчастных случаев на производстве?