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Общество

Еще пять человек скончались в Псковской области от коронавируса

02.04.2021 11:24|ПсковКомментариев: 2

Еще пять человек умерли в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе - 251.

Всего в Псковской области проведено 316 933 исследований на коронавирус (1133 за минувшие сутки, 1 апреля). Подтверждено 34 523 случая заражения коронавирусом (+91), выздоровели 23 591 (+64).

Статистика по муниципалитетам:

  • Псков – 12445
  • Великие Луки – 5947
  • Бежаницкий район - 327
  • Великолукский район – 782
  • Гдовский район – 470
  • Дедовичский район – 715
  • Дновский район - 299
  • Красногородский район – 197
  • Куньинский район – 324
  • Локнянский район - 238
  • Невельский район – 1375
  • Новоржевский район – 305
  • Новосокольнический район – 907
  • Опочецкий район – 884
  • Островский район – 1781
  • Палкинский район – 377
  • Печорский район – 667
  • Плюсский район – 534
  • Порховский район – 1111
  • Псковский район – 2859
  • Пустошкинский район – 301
  • Пушкиногорский район - 311
  • Пыталовский район – 280
  • Себежский район – 541
  • Стругокрасненский район – 351
  • Усвятский район – 152
  • Иногородние (с 30.12.2020) — 43.
Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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