Общество

Еще пять человек скончались в Псковской области от коронавируса

Еще пять человек умерли в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе - 251.

Всего в Псковской области проведено 316 933 исследований на коронавирус (1133 за минувшие сутки, 1 апреля). Подтверждено 34 523 случая заражения коронавирусом (+91), выздоровели 23 591 (+64).

Статистика по муниципалитетам: