Еще пять человек скончались в Псковской области от коронавируса

Еще пять человек умерли в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе - 251.
Всего в Псковской области проведено 316 933 исследований на коронавирус (1133 за минувшие сутки, 1 апреля). Подтверждено 34 523 случая заражения коронавирусом (+91), выздоровели 23 591 (+64).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 12445
- Великие Луки – 5947
- Бежаницкий район - 327
- Великолукский район – 782
- Гдовский район – 470
- Дедовичский район – 715
- Дновский район - 299
- Красногородский район – 197
- Куньинский район – 324
- Локнянский район - 238
- Невельский район – 1375
- Новоржевский район – 305
- Новосокольнический район – 907
- Опочецкий район – 884
- Островский район – 1781
- Палкинский район – 377
- Печорский район – 667
- Плюсский район – 534
- Порховский район – 1111
- Псковский район – 2859
- Пустошкинский район – 301
- Пушкиногорский район - 311
- Пыталовский район – 280
- Себежский район – 541
- Стругокрасненский район – 351
- Усвятский район – 152
- Иногородние (с 30.12.2020) — 43.