Общество

Поисково-спасательный отряд Великих Лук отмечает 20-летие

Сегодня поисково-спасательный отряд города Великие Луки отмечает 20-летие со дня создания. Об этом на своей странице в инстаграм-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

««Благодаря высокой квалификации, преданности избранному делу, готовности действовать слаженно и оперативно, выносливости и выдержке, вы способны решать задачи в любых экстремальных условиях. Ежедневно преодолевая трудности, проявляя самоотверженность и решительность, вы спасаете жизни людей, помогаете тем, с кем случилась беда, часто рискуя собственными жизнями. Ваша ответственность и профессионализм, самоотверженность и неравнодушие к чужому горю заслуживает глубокого признания и искренней благодарности», - отметил Николай Козловский.

Он пожелал коллективу поисково-спасательного отряда города Великие Луки крепкого здоровья, силы духа, добра и мира, благополучия в семьях. «Пусть тревожные звонки и сообщения приходят как можно реже, а все экстремальные ситуации завершаются благополучно! Спасибо вам за ваш нелёгкий и очень важный труд», - написал Николай Козловский.