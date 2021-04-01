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Общество

Клиенты Delivery Club смогут воспользоваться бонусами от «СберСпасибо»

02.04.2021 17:05|ПсковКомментариев: 0

Самая большая программа лояльности в России «СберСпасибо» и крупнейший сервис доставки готовой еды в стране Delivery Club запускают возможность оплаты заказов бонусами во всех городах присутствия сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Теперь участники программы лояльности смогут оплатить до 50% от стоимости блюд бонусами в приложении Delivery Club в 299 городах России. Ранее компании запускали пилотную акцию в четырех городах: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Перми.

«Расширение нашего совместного предложения с Delivery Club — момент, ожидаемый для нас и долгожданный для наших клиентов. Осенью прошлого года при запуске пилота в нескольких городах мы получили большой позитивный отклик и сделали все возможное, чтобы участники программы по всей стране смогли также воспользоваться выгодными условиями с бонусами при заказе еды. Благодарим партнера и надеемся, что география его присутствия доберется и до самых небольших уголков страны», - сказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»Андрей Писарев.

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенты должны выбрать при заказе еды способ оплаты «Бонусы от СберСпасибо». Один бонус равен одному российскому рублю. После списания бонусов приложение предложит оплатить остальную сумму картой. За каждую совершенную оплату картой СберБанка клиентам будет начислен 1% бонусами от стоимости покупки.

При использовании промокодов оплата бонусами применяться не будет.

«Расширение географии сотрудничества с программой лояльности "СберСпасибо" до всех городов, где работает Delivery Club, сделает заказ еды доступнее жителям практически всей страны. Оплата до 50% заказа бонусами — сейчас это самый существенный способ экономии, доступный нашим клиентам. Ключевая особенность программы — списать бонусы пользователь сможет в абсолютно любом ресторане с онлайн-отплатой. По итогам тестового внедрения "СберСпасибо" в четырех городах мы увидели высокий интерес пользователей к этой возможности. Сейчас же мы рассчитываем на экспоненциальный рост количества применений СберСпасибо», - рассказал о программе директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.
Теги: #Сбербанк #доставка #СберСпасибо
Источник: Псковская Лента Новостей
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