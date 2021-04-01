Общество

В Псковском районе наградили региональных победителей «Диктанта Победы»

Победителей регионального этапа патриотической акции «Диктант Победы» наградили в Псковском районе. Акцию уже третий год подряд проводят по инициативе партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Директор Писковской средней школы Галина Строганова, учитель русского языка и литературы Татьяна Поваренкина и главный бухгалтер Ольга Примерова показали лучшие результаты. Победители получили поздравление от председателя регионального оргкомитета «Наша Победа», секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, а также дипломы и наборы книг о Великой Отечественной войне, которые вручили организаторы.

«Радует, что победителями стали сотрудники школы, такой педагогический коллектив сможет воспитать настоящих патриотов. Ваша победа – это хороший стимул ученикам для дальнейшего изучения истории нашего Отечества. Вы своим примером привлекаете внимание молодого поколения к героическому прошлому нашей страны и сохранению достоверной истории Великой Отечественной войны», - подчеркнул участник предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты областного Собрания Николай Тесля, награждая победителей акции.

«Наша школа стала площадкой для проведения "Диктанта Победы", поэтому я с большим удовольствием приняла участие в патриотической акции. Для меня "Диктант Победы" – это возможность проверить свои знания об истории родной страны, - поделилась своим впечатлением региональный победитель, директор Писковской средней общеобразовательной школы Галина Строганова и пояснила, что вопросы были сложными, но интересными, было много краеведческих вопросов. - Каждый из нас должен знать историю, помнить, какой ценой нам досталась Великая Победа, гордиться героями родного края!»

Напомним, в прошлом году в международной патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие порядка 2 тысяч жителей Псковской области. Псковичи смогли проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на 41 площадке во всех муниципалитетах области. В этом году исторический диктант Победы пройдет 29 апреля в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Выпускники школ, участвующие в диктанте и набравшие максимальное количество баллов, будут иметь ряд преференций при поступлении в вузы по усмотрению образовательной организации.