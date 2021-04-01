Общество

«Родительское собрание» провели для осужденных в Пскове

Сотрудники отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области провели акцию «родительское собрание» с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа проводилась совместно с представителем подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Еленой Орловой и психологом УИИ Тамарой Михайловой. В рамках занятия затронули несколько тем воспитания подростков, роли семьи и досуговой занятости несовершеннолетних, ответственности за правонарушения и преступления.

Кроме того, подросткам представили документальный фильм, подготовленный УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, главная цель - показать несовершеннолетним, как справиться с трудной жизненной ситуацией, в которую каждый из них может неожиданно попасть.

В ведомстве отметили, что проведенное мероприятие, прежде всего, направлено на профилактику преступности среди несовершеннолетних.