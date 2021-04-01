Общество

Памятник детям войны может появиться в Пскове

Проект памятного мемориального знака «Детям войны» разработали по инициативе коммунистов Пскова и Псковского городского отделения ПРОО «Дети войны». Об этом сообщается в официальной группе псковского отделения КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: официальная группа Псковского городского отделения КПРФ «ВКонтакте»

Автор форэскиза – известный скульптор-монументалист Сергей Биджамов. Мемориальный знак предлагают разметить на площади Победы, рядом с памятным знаком партизанам Псковщины, в обрамлении березовой рощи.

«Предложение в форэскизном ситуационном макете – это эпизод Отечественной войны. Он посвящен детям, родившимся в период войны, тяжелая доля которых выпала на это время. Макет состоит из трех фигур: девочка-подросток убегает с годовалым ребенком на руках; юноша-защитник, освоившийся у партизан, ведет их за собой, желая спасти; сестра или брат, а может родственники и друзья, убегающие к партизанам на фоне руин», - рассказали в КПРФ.

В пояснительной записке отмечается, что форэскиз может быть дополнен текстом. Предполагается, что мемориальный знак сделают из розовато-коричневой гранитной щебенки в искусственной каменной смеси.

Макет должен будет сначала пройти согласование специальной комиссии при городской администрации, затем вопрос рассмотрят депутаты на сессии Псковской городской Думы. Сейчас инициативная группа ищет средства на установку мемориального знака.