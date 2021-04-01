Общество

Молодые сотрудники пополнили ряды полицейских в Пскове

18 слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, проходившие обучение дистанционно, приняли присягу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы России, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Перед собравшимися выступил заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову Михаил Кольцов. Он призвал выпускников с полной самоотдачей выполнять возложенные на них служебные обязанности, с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника полиции, постоянно стремиться к повышению своего профессионального уровня.

Со знаменательным событием в жизни полицейских поздравили представители совета ветеранов и Общественного совета при УМВД. Они пожелали им успехов в службе, карьерного роста и верности долгу.

«Теперь эти юноши и девушки приступят к выполнению своих обязанностей по обеспечению безопасности, прав и свобод граждан в подразделениях УМВД России по городу Пскову», - добавили в пресс-службе.