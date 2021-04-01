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Общество

«Акценты» Донецкого: Шлосберг «всё», маски навсегда и отель с башенкой

02.04.2021 19:14|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска: 

«Ох, яблочко, куда ж ты котишься?». Лидер псковского «Яблока» объявил о том, что покидает Псков ради участия в избирательной кампании в Москве. 
«Всегда быть в маске…». Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать ношение масок «элементом нашей культуры». 
Не торт, но с вишенкой. Общественников Пскова возмутила башенка, возведенная на крыше бывшей столовой «Волна». 

В политологическом смысле неделя прошла относительно спокойно, если не считать объявления Алексеем «зека» Навальным голодовки и закиданного в Тбилиси гнилыми яйцами телеведущего В. В. aka Познера, вот так неудачно отметившего свой 87-й день рождения. Еще, кстати, и оштрафованного властями Грузии на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Вот оно, оказывается, какое, легендарное грузинское «гостеприимство».

Когда вздумаете отправиться на берега Куры, вспомните, не говорили ли лет «дцать» назад чего-нибудь «эдакого». И это касается не только Грузии, но и, по сути, всех стран бывшего постсоветского периметра, у которых в статусе отношений с Россией записано: «все сложно». Что до оппозиционера Навального, объявившего голодовку, то вот лично я нисколько не сомневался, что голодовкой все и закончится. А, может, наоборот, начнется. Если есть в стране политический заключенный, то должна быть настоящая интрига: кто кого?
Пользуясь образами Александра Солженицына из его известного эссе, теленок перебодает дуба, или дуб не поддастся теленку? Главное, чтобы теленок (извините за черный юмор) дуба не дал. Шутить тут, конечно, особо не о чем, если всё жестко и по-настоящему. Однако у нас в России все эти тюремные истории с голодовками обычно превращаются в какой-то странный, сюрреалистический аттракцион. Украинский режиссер Сенцов, напомню, голодал 5 месяцев, украинская наводчица Надежда Савченко больше полугода, и ничего – живехоньки, прямо терминаторы, а не люди, потому что нормальный человек без пищи склеил бы ласты через два месяца максимум. Это ведь только в Индии голодающие годами йоги занимаются левитацией, а у нас умирают от алиментарной дистрофии.

С голодающими в 1981-м при «железной леди» Тэтчер в тюрьме Мэйз членами ИРА и ИНОА так, напомню, и происходило. Это была, быть может, самая знаменитая политическая голодовка, и тогда в тюрьме от голода погибло 10 ирландских патриотов. Я это к тому, что Навальный, после того, как его вроде как отравили «Новичком», а он взял да выжил, получил прозвища «Супермен» и  «Неуязвимый», так может он-то и поставит очередной отечественный рекорд выживания без пищи? В любом случае, внимание мировых медиа к нашему самому знаменитому «политзэку» и к зоне, где он «сидит на киче», обеспечено. Давид продолжает сражаться с Голиафом.

 
И я продолжаю. Главная политическая новость недели – Лев Шлосберг покидает Псков! В понедельник, сайт Ходорковского «Открытые медиа» сообщил, что лидер псковского отделения «Яблока» намерен участвовать в парламентских выборах в Преображенском округе столицы. В среду Лев Шлосберг официально подтвердил эту информации. Вчера он разродился в соцсетях целым постом в пяти пунктах, разъясняющих для избирателей это решение. То есть – да, окончательно переходит наш самый известный псковский политик на столичный уровень, выдвигается в депутаты Государственной Думы в Москве. Псковщину же бросает на своего соратника и врача скорой помощи Артура Гайдука. При этом, видимо, остается в списках «Яблока» на выборах в Псковское областное Собрание. 
Сенсация, не сенсация, но на время избирательной кампании мы Шлосберга наверняка потеряем из виду, хотя он сейчас и уверяет, что это не так. Цитирую: «Не беспокойтесь, дорогие псковичи. Мы не потеряемся и не расстанемся. Не беспокойтесь, дорогие москвичи. Мы не чужие люди и не разочаруем друг друга». Остается, однако, вопрос: «А правильно ли поступил Шлосберг?». 

На первый взгляд, все здраво. На Псковщине, если не считать псковского заксобрания, г-ну Шлосбергу ловить особо нечего, в чем мы убедились за четверть века не один раз. Все его попытки избраться в Думу или на пост губернатора заканчивались фиаско. Несколько процентов голосов - вот потолок Шлосберга по одномандатному округу. 

На этом безрадостном и малоуспешном фоне решение попытать удачи в Москве, повторюсь, выглядит вроде как резонно. Но вот другой вопрос: «А ждут ли там Шлосберга?» И не столько власти, сколько конкуренты из тех же демократических сил? И даже из самого «Яблока»? Это, глядя на Шлосберга из Москвы в Псков, то есть сверху вниз, на безопасном расстоянии, можно раздавать ему комплименты и широкие авансы. А когда он переместится на территорию Преображенского округа, возникнет совсем другой расклад. Там и своих желающих баллотироваться навалом. Зачем им «деревенский чувачок»?

Поэтому, для многих наблюдателей политические перспективы Шлосберга в столице выглядят довольно сомнительно и туманно. Там ничего не получится, и тут все бросит на своих младших коллег, гайдуков и пермяковых, организаторские способности которых мы пока оценить в должной мере не сумели, потому как не показали пока они ничего выдающегося. 

То есть, вполне реален вариант, когда не получится ни там, ни тут. И окажется псковское «Яблоко», извиняюсь, за каламбур, на бобах. А что это за кушанье, яблоко на бобах? Как бы жидко не пронесло с него псковских демократов. Впрочем, это их дело, валяться в амбициях и строить планы на будущее. Наше дело - наблюдать. 

Ковидная тема, увы, никуда не уходит. На этой неделе отечественные масс-медиа отметили год, как страна ушла на локдаун, а депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметился очередным резонансным высказыванием. На вопрос журналиста, когда россиянам можно будет снять маски, он ответил: «Никогда». 

И продолжил свою мысль, цитирую: «Это должно стать элементом нашей культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа. Он не один, там 200 вирусов одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока заболеешь? Например, жители Китая, Японии и Южной Кореи постоянно носят защитные маски». Конец цитаты и, что называется, не поспоришь. Как пел Георг Отс в роли Мистера Икса: «Всегда быть в маске судьба моя».

Между тем, за прошедшие сутки в Псковской области выявлен 91 новый случай коронавируса, о чем на своей Instagram-странице сообщил губернатор Михаил Ведерников. Количество летальных случаев – уже 246. И губернатор ранее предрек, что статистика по смертности будет оставаться высокой еще на протяжении как минимум трех недель. Почему так, не объяснил. Мы же видим, что чуть снизившись, кривая заболеваемости опять пошла вверх. Не хотелось бы никого пугать, но как-то невесело.

И это притом, что специалисты ВОЗ обещают окончание пандемии к концу лета, в августе. Это по оптимистическому прогнозу. По пессимистическому – вся эпопея с пандемией продлится еще как минимум год. Лично я, как пессимист, склоняюсь ко второму сценарию. Прививаться народ особо не спешит. Иммунитет сам по себе просто так не выработается. Переболеть внутри каждого государства должны почти 70% жителей. Если «испанка»  бушевала на планете два года, то почему ковид-19 должен вести себя иначе? 

И я завершаю. Как обычно, небольшим, но шумным виртуальным скандалом, разразившимся в Фейсбуках, на страницах общественников, озабоченных градостроительной темой. На этот раз тонко настроенное восприятие общественников поразила золоченая башенка, появившаяся над крышей бывшей столовой «Волна», которая вскоре должна стать комфортабельным отелем. Это, если кто не знает, на улице Профсоюзной, рядом с областной библиотекой.

Уничижительных оценок башенки предостаточно. Кто-то назвал ее «приветом из 90-х» и «явлением малиновых пиджаков», кто-то «вишенкой, но не на торте», а я сравнил с мужским половым членом, выросшем на лбу. Вся эта загогулинка, на мой вкус, действительно выглядит не очень. Но что меня в который уж раз поражает в очередном градостроительном сюжете? Что все реакции и вопли возникают постфактум. То есть когда вишенка, то бишь башенка, уже радует глаз обывателя. На вкус и цвет товарища нет, а вы, псковичи и гости города, - нате, хавайте!

Известный псковский архитектор и предприниматель Владимир Шуляковский разразился целым постом, посвященным бывшей столовой «Волна» с пристроенным к ней «бутиком», нарушившим, как он считает, визуальные связи между Троицким собором и церковью Одигитрии, но что теперь способен изменить этот пост? Ничего. Все уже построено до нас. 

Справедливости ради скажем, что среди общественников все-таки был один архитектор (и об этом напомнил Шуляковский), который не молчал и выходил на акцию протеста в виде одиночного пикета. Это была Лариса Нуколова, оказавшаяся одним в поле воином. А вот архитектурная общественность в целом опять проспала. С чем я всех нас и «поздравляю». В кавычках, конечно. Сходите, посмотрите на новую архитектурную достопримечательность города Пскова – позолоченный «кондом» над бывшей столовой «Волна». 

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Носите маски и берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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