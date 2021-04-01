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В день рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова в «Михайловском» открыли цифровую выставку его работ

Сегодня, в день рождения выдающегося псковича, архитектора, реставратора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова (2 апреля 1922-го — 21 января 1996 года) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку его работ. Небольшая экспозиция размещена в официальных сообществах учреждения в социальных сетях.

Всеволод Смирнов. Михайловское. На границе владений дедовских (1964). Из альбома «Всеволод Смирнов» серии «Святогорская галерея».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», имя и дела Всеволода Смирнова непереоценимо

значимы для музея. Воин Великой Отечественной, кавалер двух орденов Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны и многочисленных медалей, после войны он окончил архитектурный факультет Института имени И.Е. Репина в Ленинграде и весь свой талант посвятил Псковской земле. При его участии шла реставрация таких памятников истории и культуры как Псково-Печерский монастырь (1959—1975), Покровский комплекс стены Окольного города в Пскове (1956—1963), церковь Ильи Пророка в Выбутах (1955—1958). В Пушкинском Заповеднике он вёл проект реконструкции дома Осиповых и Вульфов в мемориальной усадьбе «Тригорское» 60 лет назад, в 1961 году.Музейщики предлагают вниманию подписчиков и посетителей своих пабликов репродукции ряда картин, а также фотографии нескольких кованых изделий, созданных мастером; вошёл в виртуальную экспозицию и снимок памятника на могиле Неизвестного солдата в Пскове (выполнен в соавторстве с Л.П. Катаевым и В.С. Васильковским). Напомним, что в 2005 году силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» была издана тетрадь с репродукциями и фотографиями его произведений.Всеволод Петрович был ярким, талантливым человеком, и это качество проявлялось во всём, к чему прикасались руки мастера, — подчеркнули в заповеднике.