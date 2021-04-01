Общество

Армен Мнацаканян проконтролирует решение вопросов, волнующих островичей

Помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян принял участие в обсуждении вопросов, актуальных для жителей Островского района. «В составе рабочей группы вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым​ и специалистами администрации, депутатом областного собрания Андреем Михайловым посетил два населенных пункта муниципалитета: деревни Дуловка и Карпово», - сообщил Армен Мнацаканян.

Он взял под личный контроль вопросы, связанные с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - компании «Экопром», а также «Почты России».

В связи с вопросами о состоянии некоторых участков дорог Армен Мнацаканян заверил жителей населенных пунктов, что в самое ближайшее время встретится с руководителем предприятия, занимающегося их содержанием, и командованием воинской части, в ведении которой находится часть дороги и территории, прилегающей к сельским населенным пунктам. «Вопрос не простой, но важный для комфортного проживания людей», - .прокомментировал Армен Мнацаканян.