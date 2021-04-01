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Десантники отразили наступление сил противника на полигоне «Струги Красные». ФОТО

Псковские десантники отразили наступление главных сил условного противника на полигоне в Псковской области. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на передовых позициях урочища Радежа на полигоне «Струги Красные» своими действиями военнослужащие гвардейского соединения ВДВ удалось вынудить противника показать свои намерения и развернуться в боевой порядок. После этого ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 Н «Ночной охотник» нанесли огневое поражение наступающему передовому отряду.

В дальнейшем при развертывании основных сил, штатное танковое подразделение огнем вооружения танков Т-72 Б3, нанесла поражение по скоплениям бронетехники у переднего края обороны.

На третьем оборонительном рубеже на горе Зеленая основные силы десантно-штурмового полка решительными действиями уничтожали живую силу и технику условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-4М и БМД-2, прямой наводкой из орудий танков Т-72Б3, огнем самоходно-гаубичного дивизиона 2с9 «Нона», огнем пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12.

Подразделение ПВО поражали воздушные мишени, имитирующие заход группы вертолетов условного противника, пуском ракет из комплексов ПЗРК «Игла». В ходе организации и ведении боевых действий в интересах командира и штаба руководства тактическим учением широко применялись комплексы беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3».

Всего в полковом тактическом учении в Псковской области, которое проходило в три этапа в период с 29 марта по 2 апреля текущего года, было задействовано более 1500 военнослужащих, 200 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск, 8 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор», 4 ударных вертолета армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 Н «Ночной охотник».