Общество

81 новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Псковской области

81 новый случай заболевания коронавирусом при 113 выздоровевших выявлено за 2 апреля в Псковской области. Об этом 3 апреля в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В последние дни заболеваемость незначительно, но растет. Это говорит о том, что COVID никуда не ушёл и всем нужно быть предельно внимательными и дисциплинированными. Расслабляться рано. Записывайтесь на вакцинацию и соблюдайте все меры предосторожности», - написал глава региона.

Всего проведено исследований на COVID-19 318280(+1347)

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Подтвержденные случаи34604 (+81)

Выздоровело 23704(113)

Количество умерших – 251.