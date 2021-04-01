Общество

Независимость от родителей женщины осознают раньше мужчин - исследование

Чаще всего россияне осознают свою независимость от родителей, когда начинают содержать себя самостоятельно, однако 17% чувствуют себя зависимыми от них в любых обстоятельствах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Независимость от родителей — это прежде всего способность зарабатывать и самостоятельно себя содержать, уверен 41% респондентов. Чаще всего так рассуждает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (43%), тогда как опрошенные старше 45 лет мнение об исключительно финансовой основе независимости разделяют реже (37%).

27% россиян ощутили себя независимыми от родителей, лишь когда покинули отчий дом. У 15% опрошенных чувство независимости возникло вместе с созданием собственной семьи.

Зависимыми от родителей при любых условиях считают себя 17% респондентов. «Перерезать пуповину» бывает сложно даже во взрослом возрасте, особенно тяжело это дается мужчинам (20% против 14% среди женщин). Впрочем, ощущение зависимости от отца и матери все же снижается с ростом дохода: среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. гораздо меньше тех, кто испытывает подобные чувства (10%).

Средний возраст осознания своей полной независимости от родителей в России — 22 года. Женщины ощущают независимость в среднем на год раньше мужчин — в 21 год. Респонденты, которым сейчас от 35 до 44 лет, осознали независимость от родителей чуть позже других — в 23 года.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 402

Время проведения: 15—31 марта 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов