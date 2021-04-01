Общество

В Сбербанке не подтвердили информацию о прогнозе третьей волны COVID-19

В Сбербанке не подтвердили информацию о прогнозе третьей волны COVID-19. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского отделения Сбербанка, в СМИ появилась информация о том, что Сбер спрогнозировал новый скачок заболеваемости коронавирусом в России.

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Сбер опроверг эту информацию, пояснив, что представители СМИ самостоятельно интерпретировали данные модели с сайта СберИндекс. Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно, считают в компании.