Общество

Более 800 жителей Псковской области призовут на военную службу с соблюдением противоэпидемиологических требований

Для прохождения военной службы из Псковской области будет призвано и направлено в ряды Российской армии более 800 человек. Работа призывных комиссий в регионе началась, первая отправка в войска состоится уже 20 апреля 2021 года, сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа

«Все этапы проведения призыва граждан, отправка и прибытие в воинские части спланированы и организованы таким образом, чтобы исключить случаи заражения коронавирусной инфекции», - отметил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков.

Большая часть юношей будет направлена в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в Воздушно-десантные войска, Военно-Морской Флот и Воздушно-космические силы.