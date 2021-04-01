Общество

В Пскове прошел субботник по уборке сквера на Завеличье

Более 25 активистов волонтерского центра и сторонников «Единой России», а также жители Пскова приняли участие в субботнике по уборке территории в рамках партийного проекта «Чистая страна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Активисты очистили от мусора городской сквер «Кораблик» b подвязали молодые деревья. Общими усилиями собрали и вывезли шесть больших мешков с мусором и листвой.

Поддержку оказал заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, который снабдил активистов инвентарем, а также угостил всех участников субботника пиццей и горячим чаем, отметили в пресс-службе.

«Чистота и порядок городских территорий зависят от каждого из нас. И очень важно, что наши жители проявляют активность и неравнодушие, поддерживая проведение подобных субботников, - сказал Юрий Сорокин.

Также в мероприятии принял участие член местного политсовета партии Алексей Форш вместе с женой и сыном.

В прошлом году партийцы и псковичи высадили в сквере Сад памяти в память о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны.